Одного человека эвакуировали из горящей новостройки микрорайона «Зеленый парк» 21.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Одного человека эвакуировали и передали «скорой» на пожаре в новостройке микрорайона «Зеленый парк» (бывший ЦИЭ), который компания ПИК строит напротив 20-го микрорайона. Причины и ущерб от пожара устанавливают, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

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Метки:
пожары, микрорайон циэ ("зеленый парк")
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