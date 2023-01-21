В микрорайоне ЦИЭ построят промышленный парк
Одного человека эвакуировали и передали «скорой» на пожаре в новостройке микрорайона «Зеленый парк» (бывший ЦИЭ), который компания ПИК строит напротив 20-го микрорайона. Причины и ущерб от пожара устанавливают, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
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