Фото: Валерий Александрович из группы ЗелАО AUTO
В ночь с пятницы на субботу на повороте с Солнечной аллеи на Центральный проспект, возле Ангстрема, бетонные плиты слетели с грузовика прямо на припаркованную машину. О пострадавших не сообщается.
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