Действие нового «Аватара» происходит через полтора десятилетия после событий первого фильма. Джейк Салли — вождь клана Оматикайя. Он живёт с Нейтири, в их семье дети. Начинается новая волна колонизации Пандоры компанией RDA, в ходе которой одновременно прибывает сразу десять кораблей. Фильм длится 3 часа 15 минут. Билеты можно купить на сайте кинотеатра.

Обещают показывать до 10 февраля, но это не точно. Показы фильма проходят без согласия правообладателей — компании Disney и студии 20th Century. Disney остановил показ всех фильмов в России из-за операции на Украине.

В афишах двух других зеленоградских кинотеатров — в Иридиуме и Зеленопарке — «Аватара-2» сейчас нет.