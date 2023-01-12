В кинотеатре «Релиз-парк» в ТЦ «Панфиловский» начали показывать новый фильм «Аватар: путь воды».
Сеансы:
- 11:25 — 500 рублей
- 15:00 — 600 рублей (3D)
- 18:35 — 700 рублей (3D)
- 22:10 — 700 рублей
Действие нового «Аватара» происходит через полтора десятилетия после событий первого фильма. Джейк Салли — вождь клана Оматикайя. Он живёт с Нейтири, в их семье дети. Начинается новая волна колонизации Пандоры компанией RDA, в ходе которой одновременно прибывает сразу десять кораблей. Фильм длится 3 часа 15 минут. Билеты можно купить на сайте кинотеатра.
Обещают показывать до 10 февраля, но это не точно. Показы фильма проходят без согласия правообладателей — компании Disney и студии 20th Century. Disney остановил показ всех фильмов в России из-за операции на Украине.
В афишах двух других зеленоградских кинотеатров — в Иридиуме и Зеленопарке — «Аватара-2» сейчас нет.