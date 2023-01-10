Зеленоградские школы 1557 и 853 вошли в рейтинг школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук. Всего в рейтинге двести школ со всей страны. Позиция зеленоградских школ в рейтинге неизвестна (хотя они точно не в числе 20 первых). Зато известно, что из Москвы в рейтинг попало только 39 школ.

Составители рейтинга утверждают, что он построен на объективных, не зависящих от школ данных: результатах международных олимпиад, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад из перечня Минобрнауки и других интеллектуальных соревнованиях и конкурсах.

В рейтинге учитываются результаты по математике, информатике, физике, химии, биологии, астрономии, а также по междисциплинарным олимпиадам и конкурсам в области естественных и точных наук.

Составитель рейтинга — образовательный центр «Сириус» — создан государством для поддержки одарённых детей. Ежемесячно в нём проходят подготовку несколько сотен детей, которые проявили выдающиеся способности.