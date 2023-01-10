Две зеленоградские школы вошли в топ-200 в области математики и естественных наук. Рейтинг составил образовательный центр «Сириус» 10.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские школы 1557 и 853 вошли в рейтинг школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук. Всего в рейтинге двести школ со всей страны. Позиция зеленоградских школ в рейтинге неизвестна (хотя они точно не в числе 20 первых). Зато известно, что из Москвы в рейтинг попало только 39 школ.

Составители рейтинга утверждают, что он построен на объективных, не зависящих от школ данных: результатах международных олимпиад, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад из перечня Минобрнауки и других интеллектуальных соревнованиях и конкурсах.

В рейтинге учитываются результаты по математике, информатике, физике, химии, биологии, астрономии, а также по междисциплинарным олимпиадам и конкурсам в области естественных и точных наук.

Составитель рейтинга — образовательный центр «Сириус» — создан государством для поддержки одарённых детей. Ежемесячно в нём проходят подготовку несколько сотен детей, которые проявили выдающиеся способности.

Читайте также
Рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школы, школа 1557, школа 853
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Две зеленоградские школы вошли в топ-200 в области математики и естественных наук Новости
Открыт дополнительный набор детей в развивающем центре «Талант-клуб» — по новым направлениям «Подготовка к школе» и «Английский язык» Партнёрский материал
Неисправный светофор привел к получасовой пробке на выезде из Северной промзоны Новости
Возле поликлиники на Каштановой аллее сделают одностороннее движение Новости
«Пятерочку» в 3-м микрорайоне перестроят и увеличат её площадь в полтора раза Новости
Как бросить пить, курить и объедаться. Подробно и доступно от специалиста Партнёрский материал
Гололёд на спорной территории возле районного ТЦ стал причиной травм по меньшей мере для 30 человек Новости
Компьютерная томография с контрастным усилением — в диагностическом центре «Томоград» Реклама
Префектура запретила «дачникам из Трамвая» перекрывать проход к Дворцу творчества. Но это половинчатое решение не решает проблему Новости
Гостиница для животных Zeldog hotel — в 7 минутах от Зеленограда Реклама
Разовый проезд по платной дороге М-11 подорожал на 50-100 рублей Новости
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых на зеленоградских катках. Расписание занятий на январь Новости
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Реклама
Отмены электричек с 10 по 27 января Новости
Часть парковки возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади стала платной Новости
Можно ли детям не ходить в школу при сильных морозах? Ответы
Где бесплатно привить домашних животных от бешенства в Зеленограде. Адреса и расписание Ответы
Как стали святыми четверо священников и учителей из Чашниково близ Зеленограда Истории
Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить Истории
Стройка мусоросжигательного завода под Зеленоградом продвигается вперед. Помешать могут санкции на поставку иностранного оборудования Новости
Integrity dance studio в 17 микрорайоне объявляет набор на 2023 год — в дневные и вечерние группы для детей с 2 лет и взрослых Реклама
Крюковский рынок решили не закрывать с января. Пока он работает в обычном режиме Новости
Новый год будет лучше старого, если начинать его с физической активности — бассейн Swim Shot Реклама
Новый год будет лучше старого — так считают чуть больше половины читателей «Зеленоград.ру» Новости
Девочка Агата стала первым новорождённым Зеленограда в 2023 году Новости
Куда сдать новогоднюю ёлку на переработку. Адреса приёмных пунктов Ответы
Проезд в общественном транспорте подорожал начала с января Новости
Полиция до сих пор не может составлять протоколы о нарушении тишины. Принятый летом закон застрял в правительстве РФ Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру