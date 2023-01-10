Около получаса автобусы и машины не могли проехать в сторону Центрального проспекта из Северной промзоны во вторник утром из-за неисправного светофора.
Особенно плохо пришлось пассажирам 400-х автобусов. Наш читатель Евгений ждал экспресса до Москвы на остановке «Океан» — после автобуса в 9:27 следующий приехал в 9:54. Людей скопилось так много, что в один автобус не смогли бы поместиться. Ждать приходилось на 20-градусном морозе. В итоге некоторые опоздали на работу.
Вероятная причина — неисправность светофора на пересечении проспекта Генерала Алексеева и Панфиловского проспекта. Водитель Сергей рассказал, что в это время возле ТЦ «Панфиловский» произошло ДТП, после чего светофор включил зеленый только тем, кто ехал со стороны Ленинградки. Приехавшие сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) взялись регулировать светофор — при этом зеленый включался всем, кроме тех, кто ехал с Северной промзоны. Сергей стоял на светофоре около получаса, пока другие водители не начали сигналить и подходить к сотрудникам ЦОДД. В этой же пробке стояли автобусы.
«Мосгортранс» постарался побыстрей развезти пассажиров, рассказал наш читатель Антон, дополнительные автобусы приходили не к «Океану», а сразу на промежуточные остановки.
«Зеленоград.ру» отправил запрос в ЦОДД, чтобы узнать причину происшествия.