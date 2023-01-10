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Неисправный светофор привел к получасовой пробке на выезде из Северной промзоны 10.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Около получаса автобусы и машины не могли проехать в сторону Центрального проспекта из Северной промзоны во вторник утром из-за неисправного светофора.

Особенно плохо пришлось пассажирам 400-х автобусов. Наш читатель Евгений ждал экспресса до Москвы на остановке «Океан» — после автобуса в 9:27 следующий приехал в 9:54. Людей скопилось так много, что в один автобус не смогли бы поместиться. Ждать приходилось на 20-градусном морозе. В итоге некоторые опоздали на работу.

Вероятная причина — неисправность светофора на пересечении проспекта Генерала Алексеева и Панфиловского проспекта. Водитель Сергей рассказал, что в это время возле ТЦ «Панфиловский» произошло ДТП, после чего светофор включил зеленый только тем, кто ехал со стороны Ленинградки. Приехавшие сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) взялись регулировать светофор — при этом зеленый включался всем, кроме тех, кто ехал с Северной промзоны. Сергей стоял на светофоре около получаса, пока другие водители не начали сигналить и подходить к сотрудникам ЦОДД. В этой же пробке стояли автобусы.

«Мосгортранс» постарался побыстрей развезти пассажиров, рассказал наш читатель Антон, дополнительные автобусы приходили не к «Океану», а сразу на промежуточные остановки.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в ЦОДД, чтобы узнать причину происшествия.

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Метки:
светофор, цодд
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Обсуждение
Свити ***
Вчера, 19:08
С Северной промзоны можно было обойти этот перекресток
Александр Эрлих
Вчера, 19:22
Вероятно, автобусы не могут отклоняться от маршрута, а часть водителей застряла перед светофором.
Ольга Каплина
Вчера, 20:28
в 9:02 светофор сломался, мой автобус только подъехал к этому перекрестку со стороны Электрона, ехала в 11 район на маршруте 10. В 9:11 автобусы и машины начали сигналить и постепенно уступая друг другу дорогу начали проезжать этот перекресток. особенно наглели такси, не пропуская никого. Со стороны 12 района на панфиловском тоже медленно двигалась огромная пробка.
Ольга Каплина
Вчера, 20:30
Красный горел и тем, кто ехал со стороны Электрона
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