Около получаса автобусы и машины не могли проехать в сторону Центрального проспекта из Северной промзоны во вторник утром из-за неисправного светофора.

Особенно плохо пришлось пассажирам 400-х автобусов. Наш читатель Евгений ждал экспресса до Москвы на остановке «Океан» — после автобуса в 9:27 следующий приехал в 9:54. Людей скопилось так много, что в один автобус не смогли бы поместиться. Ждать приходилось на 20-градусном морозе. В итоге некоторые опоздали на работу.