Возле поликлиники на Каштановой аллее сделают одностороннее движение 10.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Одностороннее движение сделают в местном проезде за зданиями поликлиники и Роспотребнадзора, расположенными на Каштановой аллее.

Так решила комиссия по безопасности дорожного движения. Причина — встречные машины не могут разъехаться. Срок — до конца июня.

Кроме того, в боковом проезде возле поликлиники сделают два дополнительных парковочных места для инвалидов.

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Метки:
безопасность дорожного движения, каштановая аллея, одностороннее движение
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