Одностороннее движение сделают в местном проезде за зданиями поликлиники и Роспотребнадзора, расположенными на Каштановой аллее.
Так решила комиссия по безопасности дорожного движения. Причина — встречные машины не могут разъехаться. Срок — до конца июня.
Кроме того, в боковом проезде возле поликлиники сделают два дополнительных парковочных места для инвалидов.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Открыт дополнительный набор детей в развивающем центре «Талант-клуб» — по новым направлениям «Подготовка к школе» и «Английский язык» Партнёрский материал
Гололёд на спорной территории возле районного ТЦ стал причиной травм по меньшей мере для 30 человек Новости
Префектура запретила «дачникам из Трамвая» перекрывать проход к Дворцу творчества. Но это половинчатое решение не решает проблему Новости
Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить Истории
Integrity dance studio в 17 микрорайоне объявляет набор на 2023 год — в дневные и вечерние группы для детей с 2 лет и взрослых Реклама
Новый год будет лучше старого, если начинать его с физической активности — бассейн Swim Shot Реклама