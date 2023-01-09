Неизвестный воспользовался персональными данными 23-летней гражданки Ц. — подал на сайте заявку от ее имени на получение потребительского займа, после его одобрения заключил договор и получил на карту 15 тысяч рублей.

Зеленоградская полиция (отдел по районам Матушкино и Савёлки) возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Какие именно персональные данные были использованы, не сообщается.