Неизвестный воспользовался персональными данными 23-летней гражданки Ц. — подал на сайте заявку от ее имени на получение потребительского займа, после его одобрения заключил договор и получил на карту 15 тысяч рублей.
Зеленоградская полиция (отдел по районам Матушкино и Савёлки) возбудила уголовное дело о мошенничестве.
Какие именно персональные данные были использованы, не сообщается.
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