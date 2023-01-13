В 2007 году он стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию на тему «Педагогическое сопровождение профессиональной самореализации студентов колледжа». Однако эта его работа оказалась практически полностью списана с другой диссертации, которую за два года до Копейкина защитил некий Александр Киселев. На это обратили внимание эксперты сообщества «Диссернет».

В тексте-доноре Копейкин заменил название и некоторые слова («обучающегося» на «студента», «училище» на «колледж» и т. п.), а также параметры якобы проведенного исследования (годы, место, специальности).

Полностью скопирована самая важная часть диссертации — заключение (включая опечатки). Это значит, никакой научной новизны в работе Копейкина нет — ученая степень не заслужена.