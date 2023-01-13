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У бывшего депутата и директора колледжа Юрия Копейкина нашли фальшивую диссертацию 13.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоград любит хвалиться высоким интеллектуальным потенциалом, однако научные работы некоторых известных зеленоградцев фактически списаны с чужих научных работ. Один из недавно найденных фальсификаторов диссертаций — Юрий Копейкин, бывший директор зеленоградского политехнического колледжа, бывший муниципальный депутат от партии «Единая Россия» и глава муниципального округа Старое Крюково, заслуженный учитель РФ и почетный строитель Москвы.

В 2007 году он стал кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию на тему «Педагогическое сопровождение профессиональной самореализации студентов колледжа». Однако эта его работа оказалась практически полностью списана с другой диссертации, которую за два года до Копейкина защитил некий Александр Киселев. На это обратили внимание эксперты сообщества «Диссернет».

В тексте-доноре Копейкин заменил название и некоторые слова («обучающегося» на «студента», «училище» на «колледж» и т. п.), а также параметры якобы проведенного исследования (годы, место, специальности).

Полностью скопирована самая важная часть диссертации — заключение (включая опечатки). Это значит, никакой научной новизны в работе Копейкина нет — ученая степень не заслужена.

Фальсификацию научной работы доказывают и приложения с результатами обширного анкетирования студентов и выпускников колледжа: полностью совпадают не только сами анкеты, но и ответы на них, что совершенно невероятно с учетом разных обстоятельств проведения анкетирования (годы, учебные заведения и т.п). То есть Копейкин даже не потрудился подправить цифры для большего правдоподобия.

Закон не позволяет лишить учёной степени человека, который защищался относительно давно. Сама по себе сфальсифицированная диссертация, тем более по общественным наукам, никому не вредит (если не считать возможные доплаты за степень — за несколько лет может набежать внушительная сумма). Но она показывает, насколько человек честен, способен ли он на обман и подлог.

Раньше диссертации с массовыми некорректными заимствованиями были найдены у депутата и главы муниципального округа Савелки Ирины Юдахиной, а также у бывшего военкома, а сейчас муниципального депутата района Матушкино Юрия Юдахина.

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Метки:
диссертации, Копейкин Юрий Константинович
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SineD 2005
Вчера, 13:56
Ая-яй, Юрий Константиныч! От вас-то не ожидал!
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