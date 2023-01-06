Мужчина погиб в ночном пожаре в Малино 06.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Человек погиб на пожаре в Малино — в ночь на пятницу там сгорела одноэтажная деревянная бытовка в Прудном переулке, сообщили в МЧС. Труп мужчины нашли под завалами. Личность погибшего и причина пожара устанавливается.

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Метки:
пожары, малино
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