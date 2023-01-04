Новый год будет лучше старого — так считают чуть больше половины читателей «Зеленоград.ру» (52%)
Около трети (29%) — настроены пессимистично и считают, что новый год будет хуже. Остальные (19%) считают, что изменений не будет.
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