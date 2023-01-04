Новый год будет лучше старого — так считают чуть больше половины читателей «Зеленоград.ру» 04.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Опрос об отношении к наступающему году проводился с 31 декабря 2022 года в группах «Зеленоград.ру» в телеграме и вконтакте. В нем приняло участие около четырех тысяч человек.

Новый год будет лучше старого — так считают чуть больше половины читателей «Зеленоград.ру» (52%)

Около трети (29%) — настроены пессимистично и считают, что новый год будет хуже. Остальные (19%) считают, что изменений не будет.

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