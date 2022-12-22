Двух грабителей задержали в 14-м микрорайоне. Они напали на таксиста и вытащили у него десять тысяч рублей.

Такси заказали на улицу Крупской. Грабители сели в машину и, как рассказывает полиция, «потребовали у водителя денежные средства». Тот отдал им две тысячи. Тогда грабитель, сидевший сзади, начал держать водителя, а сидевший спереди вытащил из кармана джинсов ещё восемь тысяч.

Водителю удалось убежать. Он обратился в полицию. Подозреваемых в грабеже приезжих 24 и 25 лет в течение суток задержали в 14-м микрорайоне. Их поместили под стражу.