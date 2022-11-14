Грабитель отобрал телефон во дворе дома под предлогом вызова такси 14.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Во дворе дома 14-го микрорайона один местный житель подошел к другому и попросил вызвать ему такси. А когда тот достал телефон, выхватил его и убежал. Потом он через телефон списал 14 тысяч рублей, как потом выяснилось, чтобы вернуть долг.

Полицейские задержали подозреваемого в соседнем микрорайоне. Телефон забрали. Возбудили уголовное дело по статьям о краже (денег) и грабеже (сам телефон).

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Метки:
микрорайон 14, грабеж
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