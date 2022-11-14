Грабитель отобрал телефон у прохожего. Но тот быстро добежал до полиции и грабителя задержали по камерам
Во дворе дома 14-го микрорайона один местный житель подошел к другому и попросил вызвать ему такси. А когда тот достал телефон, выхватил его и убежал. Потом он через телефон списал 14 тысяч рублей, как потом выяснилось, чтобы вернуть долг.
Полицейские задержали подозреваемого в соседнем микрорайоне. Телефон забрали. Возбудили уголовное дело по статьям о краже (денег) и грабеже (сам телефон).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Семейная школа «Тортуга» ведёт дополнительный набор детей от 3 лет — в группы для дошколят и младших школьников Реклама
Особая экономическая зона «Технополис Москва» приглашает на роуд-шоу по развитию «Алабушево» и других площадок Афиша
Жилой район сделают из промзоны Малино — построят дома примерно на пять тысяч человек и социальные объекты Новости
«Микрон» готовится развернуть серийное производство отечественного RISC-V микроконтроллера. Занять с ним треть российского рынка, а потом даже экспортировать Хайтек
Выход из школы в 4-м микрорайоне оказался завален обломками асфальта. На родителя, который это снимал, напали Истории
Мошенники подделывают рекламу поверки счетчиков воды под официальные квитанции. Они прикрываются государственной аккредитацией, но власти не обращают на это внимание Истории
Ведущий Артем Баранов поможет сделать ваш праздник ярким и запоминающимся — свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные Реклама
Началось строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами через третий микрорайон Новости