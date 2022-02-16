Грабитель отобрал телефон у прохожего. Но тот быстро добежал до полиции и грабителя задержали по камерам 16.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Ночью на пешеходной дорожке в 14 микрорайоне неизвестный вырвал мобильный телефон из рук прохожего и скрылся. Догнать грабителя у того не получилось, но он не растерялся — добежал до ближайшего отделения полиции, где рассказал о нападении.

Полицейские ЗелАО по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже
зеленоград.мск.мвд.рф

По горячим следам сотрудники уголовного розыска по данным с камер наблюдения очень быстро нашли грабителя и задержали его в одном из домов 14 микрорайона. Им оказался 25-летний ранее судимый приезжий, сообщила пресс-служба УВД.

Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу. Грабитель заключён под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Грабеж», то есть «открытое хищение чужого имущества» (статья 161). Подозреваемому инкриминируется пункт 1 этой статьи, он относится к преступлениям средней тяжести, максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Часто ли происходят подобные ограбления?

Сколько ограблений всего происходит в Зеленограде, и сколько из них раскрывают, неизвестно. Полиция отказывается предоставлять для публикации детальную статистику. В зеленоградский суд за последние несколько лет поступало в среднем 42 дела о грабежах в год. Но это только раскрытые случаи, дошедшие до суда. Сообщения пресс-службы касаются в основном случаев, когда грабителя поймали — как сейчас. За 2021 год пресс-служба сообщила о пяти грабежах, за 2020 — о восьми. Во всех этих случаях грабитель был задержан.

Подавляющее большинство (95%) читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что полиция должна предоставить детальные данные о структуре преступлений в Зеленограде.

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Метки:
полиция, происшествия, микрорайон 14, грабеж
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