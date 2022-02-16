По горячим следам сотрудники уголовного розыска по данным с камер наблюдения очень быстро нашли грабителя и задержали его в одном из домов 14 микрорайона. Им оказался 25-летний ранее судимый приезжий, сообщила пресс-служба УВД.

Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу. Грабитель заключён под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Грабеж», то есть «открытое хищение чужого имущества» (статья 161). Подозреваемому инкриминируется пункт 1 этой статьи, он относится к преступлениям средней тяжести, максимальное наказание — четыре года лишения свободы.