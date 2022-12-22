Фото: Zelenograd.ru
Две горки поставили возле катка на Сосновой аллее, напротив 6-го микрорайона. Сами горки деревянные, выкат — ледяной. Правда, сейчас всё подтаяло и выкатываешься в лужу. Но когда подморозит, снова можно будет кататься.
На таких горках дети до 10 лет обязательно должны быть под присмотром родителей. Использовать на них тюбинг, санки, сноуборд и другое оборудование запрещено.
Ещё такие горки обещали поставить возле корпусов 1129, 1529, 1560, 1606, а также у дома 6 на Березовой аллее (напишите, если уже стоят — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru).
При этом «нелегальные» снежные горки закрывают, засыпая песком.
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