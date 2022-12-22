На таких горках дети до 10 лет обязательно должны быть под присмотром родителей. Использовать на них тюбинг, санки, сноуборд и другое оборудование запрещено.

Ещё такие горки обещали поставить возле корпусов 1129, 1529, 1560, 1606, а также у дома 6 на Березовой аллее (напишите, если уже стоят — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru).

При этом «нелегальные» снежные горки закрывают, засыпая песком.