Для начала передачи показаний счетчиков воды через телеграм нужно зарегистрироваться в чат-боте mos_services_bot — указать телефон, ввести код из смс, а потом код плательщика на квартиру, для которой хотите передавать показания.

Кроме передачи текущих показаний, можно посмотреть данные за предыдущие месяцы или удалить последние показания.

Все прежние способы передачи показаний счетчиков воды продолжают работать: на портале мос.ру, в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», или по телефону 8-495-539-25-25. Для формирования платежки, показания счетчиков воды принимаются с 15-го числа текущего месяца по третье число месяца, следующего за отчетным.

А ещё читайте в телеграме @zelenogradru новости Зеленограда.