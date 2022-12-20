«Оставляйте под лобовым стеклом контактный телефон (слева, со стороны водителя). Возможно, именно ваш автомобиль временно будет мешать проезду уборочной техники и надо будет с вами связаться», — такое обращение распространил представитель «Жилищника».

Если лобовое стекло завалило снегом, дворник аккуратно его стряхнет, чтобы поискать номер. Хотя некоторым жителям в принципе не нравится, что кто-то будет «трогать мою собственность».

Предложение заранее собрать с владельцев машин номера их телефонов в «Жилищнике» считают чрезмерным: «Предложение интересное, но у него могут быть противники среди жителей — это уже база данных получится. А листок с телефоном под лобовым стеклом даёт быстрый доступ к владельцу автомобиля».

Не исключено, что широкое распространение такой практики действительно может помочь быстрей очищать парковки от снега. В опросе, который провел «Зеленоград.ру», просить водителей убирать машины для уборки — второе по популярности решение (28%) после найма большего количества дворников (50%). Предложение принудительно перемещать машины для очистки парковки поддержали 21% респондентов.