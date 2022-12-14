Лесную пешеходную дорожку длиной примерно 500 метров, ведущую от аллеи Лесные Пруды к Никольскому проезду, ждет благоустройство. Здесь заменят асфальт, сделают бордюры, поставят скамейки. Детскую площадку возле Черного озера заменят на новую. Всё это запланировано сделать в 2023 году.

Сейчас эта дорожка освещена, асфальт на ней неплохой, но нет бортового камня, что не способствует её сохранности и долговечности, сказал в интервью «Зеленоград сегодня» заместитель главы управы района Савелки Василий Харпак. И нет скамеек — жители просили их поставить. Вдоль дороги решено устроить несколько зон тихого отдыха. Кроме того, новый игровой городок появится на месте существующей детской площадки, расположенной ближе к 6-му микрорайону и Черному озеру.

Эту территорию обслуживает учреждение «Мосприрода», подведомственное департаменту природопользования. Решение о благоустройстве было принято совместно управой и «Мосприродой».