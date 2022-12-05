Лысый мужчина с пистолетом похитил две бутылки пива в магазине «Овощи-фрукты»
На Яблоневое аллее 30-летний ранее судимый приезжий избил прохожего и скрылся с его телефоном за 80 тысяч рублей. Его нашли уже в Москве. Он продал отобранный телефон и купил себе другой, подешевле, рассказали в полиции.
В итоге против него возбудили не только уголовное дело о разбое, но и о легализации (отмывании). Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Он заключен под стражу.
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