На Яблоневое аллее 30-летний ранее судимый приезжий избил прохожего и скрылся с его телефоном за 80 тысяч рублей. Его нашли уже в Москве. Он продал отобранный телефон и купил себе другой, подешевле, рассказали в полиции.

В итоге против него возбудили не только уголовное дело о разбое, но и о легализации (отмывании). Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Он заключен под стражу.