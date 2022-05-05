Лысый мужчина средних лет с пистолетом в руке вошел в один из зеленоградских магазинов «Овощи и фрукты». Угрожая оружием, он взял две бутылки пива и ушел. Очевидцы вызвали полицию, и та по горячим следам задержала подозреваемого. У него изъяли пневматический пистолет. Что стало с пивом, неизвестно.

О происшествии сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Точный адрес магазина уточняется.

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