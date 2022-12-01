Полиция задержала нападавшего по месту жительства. Раньше он уже был судим за аналогичные преступления. Телефон вернули. Возбудили уголовное дело.

Кроме того выяснили, что раньше он уже отбирал телефоны — например, он выпивал в квартире у малознакомого гражданина на улице 1 Мая, попросил его воспользоваться телефоном и так и не вернул. Подозреваемого поместили под стражу.