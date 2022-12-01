Грабитель отобрал телефон у прохожего. Но тот быстро добежал до полиции и грабителя задержали по камерам
На автобусной остановке «Станция Крюково» на Привокзальной площади 44-летний житель восьмого микрорайона подошел к 36-летнему приезжему и «в ходе внезапно возникшего конфликта» ударил его бутылкой по голове, отобрал телефон и скрылся.
Полиция задержала нападавшего по месту жительства. Раньше он уже был судим за аналогичные преступления. Телефон вернули. Возбудили уголовное дело.
Кроме того выяснили, что раньше он уже отбирал телефоны — например, он выпивал в квартире у малознакомого гражданина на улице 1 Мая, попросил его воспользоваться телефоном и так и не вернул. Подозреваемого поместили под стражу.
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Конфликт на автобусной остановке закончился ударом бутылкой по голове и отобранным телефоном Новости
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