Конфликт на автобусной остановке закончился ударом бутылкой по голове и отобранным телефоном 01.12.2022 ZELENOGRAD.RU

На автобусной остановке «Станция Крюково» на Привокзальной площади 44-летний житель восьмого микрорайона подошел к 36-летнему приезжему и «в ходе внезапно возникшего конфликта» ударил его бутылкой по голове, отобрал телефон и скрылся.

Полиция задержала нападавшего по месту жительства. Раньше он уже был судим за аналогичные преступления. Телефон вернули. Возбудили уголовное дело.

Кроме того выяснили, что раньше он уже отбирал телефоны — например, он выпивал в квартире у малознакомого гражданина на улице 1 Мая, попросил его воспользоваться телефоном и так и не вернул. Подозреваемого поместили под стражу.

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