Двести человек эвакуировались из горящего хостела в Солнечногорском округе
Частный дом в поселке поселок Красный Воин рядом с Менделеево (улица Лесная, дом 17) загорелся рано утром в воскресенье. Пожар тушили около полутора часов, сообщили в МЧС. Причины пожара не называют.
Фото: МЧС Московской области
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