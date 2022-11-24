На здании завода «Компонент» открыли мемориальную доску в память о Владимире Серёгине. Он возглавлял завод 30 лет 24.11.2022 ZELENOGRAD.RU

На здании зеленоградского завода «Компонент» установили мемориальную доску в память о Владимире Серёгине, возглавлявшем завод 30 лет.

Серёгин окончил Московский энергетический институт по специальности «Радиофизика и электроника». На «Компоненте» начал работать в 1971 году. Специалист в области разработки и производства космической микроэлектронной аппаратуры, внедрения в эксплуатацию специальной техники связи.

В 1980 году Серёгин был назначен директором завода «Компонент». А когда в 2010-м году стал президентом возрожденного НПО «Элас», куда вошли «Компонент», НИИ микроприборов, завод «Микроприбор» и Солнечногорский электромеханический завод. Скончался в декабре прошлого года.

Сейчас завод «Компонент» выпускает различные радиотехнические изделия: комплексы технических средств связи для спецподразделений силовых ведомств, современные станции спутниковой связи, многоканальные приемопередающие СВЧ-модули для РЛС на базе АФАР, а также радиоэлектронные изделия для систем высокоточного оружия.

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Метки:
памятная доска, Серёгин Владимир Степанович, Компонент
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