Серёгин окончил Московский энергетический институт по специальности «Радиофизика и электроника». На «Компоненте» начал работать в 1971 году. Специалист в области разработки и производства космической микроэлектронной аппаратуры, внедрения в эксплуатацию специальной техники связи.

В 1980 году Серёгин был назначен директором завода «Компонент». А когда в 2010-м году стал президентом возрожденного НПО «Элас», куда вошли «Компонент», НИИ микроприборов, завод «Микроприбор» и Солнечногорский электромеханический завод. Скончался в декабре прошлого года.

Сейчас завод «Компонент» выпускает различные радиотехнические изделия: комплексы технических средств связи для спецподразделений силовых ведомств, современные станции спутниковой связи, многоканальные приемопередающие СВЧ-модули для РЛС на базе АФАР, а также радиоэлектронные изделия для систем высокоточного оружия.