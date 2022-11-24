Студент «секретного» факультета

Геннадий Гуськов появился на свет в 1918 году в маленьком селе Кошибеево, которое относилось тогда к Тамбовской губернии, в крестьянском семействе Якова и Татьяны Гуськовых. Когда Гена был маленьким, семья в поисках лучшей доли перебралась ближе к столице — сначала в подмосковный Звенигород, а затем и в Москву, на Таганку. Яков Иванович выучился на бухгалтера и стал работать на крупном лесоперерабатывающем заводе. А Татьяна Александровна стала школьной учительницей.

Здесь, на Таганке, Геннадий окончил школу. «Учился я средне, гениальности никакой не проявлял, — вспоминал Гуськов в интервью, данном в конце 1990-х годов зеленоградскому журналисту Алексею Лаврентьеву. — У нас была очень приличная школа и преподаватели — „старорежимные“, начинавшие работать ещё до революции. Школу я окончил в 1935 году, когда мне ещё и 17 лет не было. Решил в институт поступать — не берут по возрасту».

Только через год после выпуска Геннадий сдал экзамены в недавно открывшийся Московский энергетический институт (МЭИ). В том же году умер отец юноши, которого тот очень любил. Для осиротевшей семьи настали трудные времена. Зарплаты учительницы и студенческой стипендии едва хватало на жизнь, но учёба увлекала молодого человека и скрашивала все тяготы.

«После второго курса декан предложил мне перейти на новый факультет под названием „спецфак“, — рассказывал Гуськов. — „А что это такое?“ — спрашиваю я. „Секрет!“ — отвечает. Я перешёл. Никаких особых секретов там не оказалось, но радиотехнику давали неплохо, и преподавательский состав был отличный. После четвёртого курса я попал на практику на радиозавод, что на Татарской улице в Замоскворечье. Там выпускалась военная радиотехника для авиации и танков: радиостанции, приёмники, радио-полукомпасы и т. п. К тому времени я уже женился, деньги были нужны позарез, и я устроился на этом заводе подрабатывать. Но тут началась война, учёба прервалась».