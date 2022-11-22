Возгорание в торговом центре произошло во вторник около 12 часов. Огонь быстро потушили. Причина — короткое замыкание, сообщили в МЧС. Интересно, что не все торопятся эвакуироваться. Например, сидящий на скамейке мужчина, кажется, вообще не реагирует на звучащий сигнал о пожарной тревоге