Возгорание в торговом центре произошло во вторник около 12 часов. Огонь быстро потушили. Причина — короткое замыкание, сообщили в МЧС. Интересно, что не все торопятся эвакуироваться. Например, сидящий на скамейке мужчина, кажется, вообще не реагирует на звучащий сигнал о пожарной тревоге
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