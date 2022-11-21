Шестилетний мальчик и семилетняя девочка в воскресенье вышли на тонкий лед пруда в деревне Голиково. Лед не выдержал и они оказались в воде. Неподалеку были 22-летний Артур и 48-летний Арсен Селимовы — они увидели детей и вытащили их, сообщил канал «360tv Солнечногорск». Дети получили переохлаждение, сейчас они в больнице.