Магазин «ВсеИнструменты.ру» и пункт выдачи заказов открылся в здании бывшего универмага на Центральной площади. Он работает с 9 до 20 часов.

Продают разные инструменты, а также электрику, автотовары, сантехнику, крепёж и фурнитуру, товары для сада, офиса, дома и т. п. Но в самом магазине ассортимент небольшой. Вероятно, в первую очередь это пункт выдачи заказов.