Фото: Zelenograd.ru
Магазин «ВсеИнструменты.ру» и пункт выдачи заказов открылся в здании бывшего универмага на Центральной площади. Он работает с 9 до 20 часов.
Продают разные инструменты, а также электрику, автотовары, сантехнику, крепёж и фурнитуру, товары для сада, офиса, дома и т. п. Но в самом магазине ассортимент небольшой. Вероятно, в первую очередь это пункт выдачи заказов.
Это уже четвертый магазин сети в Зеленограде — сейчас они есть в корпусе 1215, на улице Гоголя и в Андреевке.
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