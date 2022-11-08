Фото: Alexander Culture
Пешехода сбили на Панфиловском проспекте в понедельник около 20 часов возле корпуса 1004, у подземного перехода и остановки. Машина ехала в сторону Крюково.
Очевидец Никита, снявший видео, рассказал, что от удара пешеход перелетел через машину и остался лежать на багажнике. Он был в сознании, но сильно пьян. Машина сигналила ему, но это не помогло.
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