Пешехода сбили на Панфиловском проспекте в понедельник около 20 часов возле корпуса 1004, у подземного перехода и остановки. Машина ехала в сторону Крюково.

Очевидец Никита, снявший видео, рассказал, что от удара пешеход перелетел через машину и остался лежать на багажнике. Он был в сознании, но сильно пьян. Машина сигналила ему, но это не помогло.