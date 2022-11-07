Жилой комплекс сделали вместо общежития в 8-м микрорайоне. Там уже продаются квартиры с отделкой
Цены на вторичную недвижимость в Зеленограде падают быстрей, чем в среднем по Москве. За прошедший месяц падение составило 2,8% — с 217 тысяч рублей за квадратный метр в сентябре до 211 тысяч в октябре.
При этом в целом по Москве квадратный метр вторички подешевел на 2,1%, сообщает РБК-Недвижимость. Цены падают третий месяц подряд.
Данные: Est-a-Tet / РБК-Недвижимость
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Определен застройщик новостроек второго микрорайона. Он связан с компанией, строившей «Зеленоград-сити» Новости
Каждый десятый читатель «Зеленоград.ру» становился жертвой кибер-мошенников. Результаты опроса Новости
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 5 и 6 ноября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Подвалы некоторых домов закрыли для кошек. Защитники животных считают, что там оборудуют бомбоубежище. Власти это опровергают Истории
Следим за реконструкцией станции Крюково: теснота на Привокзальной площади, строительство конкорса и платформ, когда откроют подземный переход и завершат все работы Истории
Сообщество «Футбольные мамы» организует тренировки и турниры по России — приглашают всех мам, любящих футбол Реклама
Сотрудников МЧС, которые в августе тушили лесные пожары в Рязанской области, наградили. Вот их имена Новости