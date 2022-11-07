Цены на вторичную недвижимость в Зеленограде падают быстрей, чем в среднем по Москве 07.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Цены на вторичную недвижимость в Зеленограде падают быстрей, чем в среднем по Москве. За прошедший месяц падение составило 2,8% — с 217 тысяч рублей за квадратный метр в сентябре до 211 тысяч в октябре.

При этом в целом по Москве квадратный метр вторички подешевел на 2,1%, сообщает РБК-Недвижимость. Цены падают третий месяц подряд.

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Метки:
недвижимость
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