Каждый десятый читатель «Зеленоград.ру» или его близкий становился жертвой кибер-мошенников. Таковы результаты опроса вконтакте и телеграме, в котором приняло участие более 600 человек. При этом с кибер-мошенниками сталкивались большинство опрошенных (85%). Из них большинство (71%) сразу не поверили мошенникам, но примерно каждый шестой (16%) сначала поверил, но вовремя остановился.