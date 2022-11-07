Как мошенники обманывают зеленоградцев: типичная жертва, суммы, методы и мифы
Каждый десятый читатель «Зеленоград.ру» или его близкий становился жертвой кибер-мошенников. Таковы результаты опроса вконтакте и телеграме, в котором приняло участие более 600 человек. При этом с кибер-мошенниками сталкивались большинство опрошенных (85%). Из них большинство (71%) сразу не поверили мошенникам, но примерно каждый шестой (16%) сначала поверил, но вовремя остановился.
Различные финансовые мошенничества составляют львиную долю сообщений о преступлениях в сводках зеленоградской полиции.
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