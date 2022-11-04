О проблемах с электричками в Крюково в пятницу утром сообщили читатели «Зеленоград.ру»: задержки отправления и прибытия, перенос отправления с одной платформы на другую.
Причина — неисправность входного сигнала светофора, сообщили «Зеленоград.ру» в МТППК. Прибывающие поезда переводятся на свободные пути. Просьба следить за аудио-информированием на станции.
В связи со сложившейся ситуацией пассажиры электричек 6000-й нумерации могут воспользоваться проездом от станции Крюково в скоростных поездах 7000-й нумерации без дополнительной оплаты.
Опоздание некоторых электричек составило 20-30 минут, сообщают пассажиры.
Фото: Владимир У.
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