О проблемах с электричками в Крюково в пятницу утром сообщили читатели «Зеленоград.ру»: задержки отправления и прибытия, перенос отправления с одной платформы на другую.

Причина — неисправность входного сигнала светофора, сообщили «Зеленоград.ру» в МТППК. Прибывающие поезда переводятся на свободные пути. Просьба следить за аудио-информированием на станции.

В связи со сложившейся ситуацией пассажиры электричек 6000-й нумерации могут воспользоваться проездом от станции Крюково в скоростных поездах 7000-й нумерации без дополнительной оплаты.

Опоздание некоторых электричек составило 20-30 минут, сообщают пассажиры.