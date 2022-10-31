На участке трассы М-11 после Солнечногорска с ноября вводится «зимнее» ограничение скорости — до 110 км/ч.

Изменения распространяются на участок с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн, сообщили в «Автодоре».

В апреле будущего года разрешенную скорость на этом участке вновь увеличат до 130 км/ч.