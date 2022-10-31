Экология М-11. Как дорогу чистят от снега и льда
На участке трассы М-11 после Солнечногорска с ноября вводится «зимнее» ограничение скорости — до 110 км/ч.
Изменения распространяются на участок с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн, сообщили в «Автодоре».
В апреле будущего года разрешенную скорость на этом участке вновь увеличат до 130 км/ч.
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