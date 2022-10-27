Сделанный застройщиком тротуар напротив автобусной станции в 17-м микрорайоне собираются переделать. Сейчас он состоит из кусков, прерывающихся парковкой и проезжей частью. Управа заказала проект нового тротуара с последующем восстановлением благоустройства. Сделают все это, вероятно, уже в следующем году. Запланировано также добавить парковочные места в двух домов.

Пока речь идет об устройстве 50 метров тротуара между корпусом 3 дома 37 и корпусом 4 дома 33А — это напротив конечной автобусов на объездной дороге. И восстановлении благоустройства на площади 2500 квадратных метров. Что именно будут восстанавливать, в документах закупки, не уточняется — возможно, существующий газон. Местные жители просили сделать нормальный тротуар в этом месте, поскольку это по сути короткие пешеходные островки, с которых надо сходить на проезжую часть и идти по ней — до следующего островка. Или переходить на другую сторону дороги, идти там по тротуару, который как раз сплошной, а потом переходить обратно.