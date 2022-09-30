На чемпионате России по автозвуку и тюнингу зеленоградец Максим Козлов занял второе место в соревновании по качеству звука.
Цель таких соревнований — определить автомобильную аудиосистему с наилучшим звучанием. Качество звука и инсталляции оценивается по определенному набору критериев квалифицированными судьями.
Максим выступал на автомобиле Kia Ceed — дальше описание его системы для тех, кто понимает.
Трехполосная акустика, состоящая из высокочастотной акустики Audison AV 1.1, среднечастотной Audison AV 3.0, мидбаса JL Audio C1-650 и сабвуфер AMP SWU-10. Сабвуфер раскачивает усилитель Apocalypse AAP-1200.1D Atom Plus. Всей аудиосистемой управляет усилитель с процессором AMP DA-80.8DSP Pyromania. Также заменено головное устройство на Teyes CC3, которое общается с процессом AMP по оптоволокну.
К людям, которые включают музыку в своих автомобилях на полную громкость, ездят так по городу или стоят на парковках, когда остальные хотят спать, Максим относится негативно: «Если хочешь показать, на что способна твоя аудио система — есть такие соревнования».
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