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Зеленоградец Максим Козлов стал вице-чемпионом России по автозвуку 30.09.2022 ZELENOGRAD.RU

На чемпионате России по автозвуку и тюнингу зеленоградец Максим Козлов занял второе место в соревновании по качеству звука.

Цель таких соревнований — определить автомобильную аудиосистему с наилучшим звучанием. Качество звука и инсталляции оценивается по определенному набору критериев квалифицированными судьями.

Максим выступал на автомобиле Kia Ceed — дальше описание его системы для тех, кто понимает.

К людям, которые включают музыку в своих автомобилях на полную громкость, ездят так по городу или стоят на парковках, когда остальные хотят спать, Максим относится негативно: «Если хочешь показать, на что способна твоя аудио система — есть такие соревнования».

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Метки:
автомобиль, автоспорт
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