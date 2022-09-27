Фото: Андрей Дмитровский
Автобусный маршрут КЭ «Крюково — Речной вокзал», который запустили в понедельник для компенсации отмененных электричек, прекращает работу.
Об отмене маршрута сообщили в МТППК. Официальная причина — маршрутом пользуется мало пассажиров. Это неудивительно — на это есть три причины:
- маршрут медленный — автобус идет по Ленинградке, а не по М-11, собирая все пробки. Вероятно, по времени проезда он не лучше, чем ожидание следующей электрички вместо отмененной
- маршрут платный — хотя его ввели из-за отмены электричек и у некоторых пассажиров нет нормального проездного на автобус, они ведь ездят на электричке и купили проездной на неё
- маршрут безобразно организованный — хотя об отменах электричек было известно заранее, о запуске маршрута КЭ объявили внезапно, меньше чем за сутки. Кроме того, автобус ходил в странном режиме. Наш читатель Алексей рассказал, что в понедельник вечером с 18:40 ждал на «Речном вокзале», когда подъедет КЭ. В 19 часов водитель сказал ему, что рейс будет, когда разрешит диспетчер. В итоге автобус подъехал к остановке в 19:40 (хотя работает до 19:30). Все желающие уже разъехались на 400-м и на КЭ Алексей ехал один.
Пустой автобус КЭ
При этом более 77% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, хотели, чтобы экспресс из Крюково до метро продолжал работать и после 10 октября
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