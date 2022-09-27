Автобусный маршрут КЭ «Крюково — Речной вокзал», который запустили в понедельник для компенсации отмененных электричек, прекращает работу.

Об отмене маршрута сообщили в МТППК. Официальная причина — маршрутом пользуется мало пассажиров. Это неудивительно — на это есть три причины: