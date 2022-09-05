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ГИБДД просит звонить им, если заметили пьяного водителя. Так надеются снизить число аварий 05.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградское ГИБДД попросило немедленно звонить по телефону, если увидели пьяного, садящегося за руль — так они смогут быстро его задержать и не допустить аварии.

Причина — в Зеленограде стало больше ДТП из-за пьяных водителей. При этом обычно они отличаются тяжкими последствиями.

Если вы видите пьяного, садящегося за руль автомобиля, сообщите об этом в дежурную группу зеленоградской ДПС по телефонам: 8-499-733-03-44 или 8-499-733-04-10.

Чтобы нарушителя оперативно задержали, достаточно сообщить следующую информацию:

  • модель машины
  • цвет кузова
  • государственный регистрационный номер
  • куда примерно едет

Как в ГИБДД собираются бороться с ложными доносами, не сообщают.

Поддерживаете ли вы просьбу ГИБДД сообщать о пьяных?
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Метки:
дтп, алкогольное опьянение
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Обсуждение
A T
2 часа назад
Человека в сильном опьянении обычно нетрудно распознать, и наверное, вряд ли кто-то в здравом уме назовёт стукачеством сообщение о таком водителе. Наверное, очевидцы о таких и без просьбы сообщают в ГИБДД. Другое дело, если человек набухался и уже явно не должен садиться за руль, но со стороны не заметно. С ног не валится, вонь на несколько метров вокруг себя не распространяет, но реакция и поведение уже не те.
А насчёт ложных доносов - "ну значит, мне показалось, что он(а) выпил(а)", и всё, ошибаться не запрещено, ну как с ними бороться?
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