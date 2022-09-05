Поддерживаете ли вы просьбу ГИБДД сообщать о пьяных?
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Зеленоградское ГИБДД попросило немедленно звонить по телефону, если увидели пьяного, садящегося за руль — так они смогут быстро его задержать и не допустить аварии.
Причина — в Зеленограде стало больше ДТП из-за пьяных водителей. При этом обычно они отличаются тяжкими последствиями.
Если вы видите пьяного, садящегося за руль автомобиля, сообщите об этом в дежурную группу зеленоградской ДПС по телефонам: 8-499-733-03-44 или 8-499-733-04-10.
Чтобы нарушителя оперативно задержали, достаточно сообщить следующую информацию:
Как в ГИБДД собираются бороться с ложными доносами, не сообщают.
А насчёт ложных доносов - "ну значит, мне показалось, что он(а) выпил(а)", и всё, ошибаться не запрещено, ну как с ними бороться?