В меню «Блинвуд» на 1-м этаже гастрономического центра «Станция» около 30 разновидностей и комбинаций начинок. От скромного «Цыпленок и сыр» (цыпленок су-вид, чеддер, черри) за 195 рублей или детского с малиновым вареньем за 145 до грандиозного «Екатерина великая» (тар-тар из лосося, красная икра, пищевое золото, кремчиз, зеленый лук) за 795.