Крафт-маркет «Выходная встреча» — каждые выходные в гастрономическом центре «Станция»
Фото: Zelenograd.ru
В меню «Блинвуд» на 1-м этаже гастрономического центра «Станция» около 30 разновидностей и комбинаций начинок. От скромного «Цыпленок и сыр» (цыпленок су-вид, чеддер, черри) за 195 рублей или детского с малиновым вареньем за 145 до грандиозного «Екатерина великая» (тар-тар из лосося, красная икра, пищевое золото, кремчиз, зеленый лук) за 795.
Кроме блинов: супы, салаты, напитки. Всё меню — на фотографии.
«Станция» работает с понедельника по четверг с 8 до 22, в пятницу с 8 до 23, в субботу с 9 до 23, в субботу с 9 до 22.
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