Проезд автобусов по Центральному проспекту оказался заблокирован из-за небольшого ДТП. Они растянулись на несколько сот метров 30.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Легкое столкновение автобуса и «Газели» во вторник около 19 часов практически остановило движение по Центральному проспекту. Автобус зацепил «Газель» боковым зеркалом, а в оставшуюся для проезда часть дороги могла протиснуться только легковая машина, автобус — нет. Вереница заблокированных автобусов протянулась от ЗАГСа до Панфиловского проспекта.

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