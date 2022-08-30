Легкое столкновение автобуса и «Газели» во вторник около 19 часов практически остановило движение по Центральному проспекту. Автобус зацепил «Газель» боковым зеркалом, а в оставшуюся для проезда часть дороги могла протиснуться только легковая машина, автобус — нет. Вереница заблокированных автобусов протянулась от ЗАГСа до Панфиловского проспекта.