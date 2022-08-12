Как защитить велосипед от кражи — пять советов полиции
Велосипед Land Rover угнали в четверг от корпуса 2016 (4-й подъезд). Хозяин написал заявление в полицию. Если вы что-то знаете, напишите в телеграм-чат 20-го микрорайона
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