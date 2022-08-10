Возле бывшей станции Крюково-Грузовое нашли груду золы от сжигания деревянного мусора. Пепелище объяснили шашлыками 10.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Большую яму с остатками древесины, грудой золы и нечистот обнаружили в Зеленограде возле неработающей станции Крюково-Грузовое. РЖД сдает здесь участки и постройки под склады и производство. Арендатор участка с ямой объяснил пепелище «шашлыками».

На участке находится большой склад паллет — деревянной тары для грузов. Её обломки обнаружены в глубоком колодце, там же большое количество золы, а над ней дым, сообщается в сюжете телеканала ТВЦ. Представители арендатора заявили, что это остатки после шашлыков. «Судя по количеству золы, тут съели мамонта», отметил корреспондент.

Кроме того, проверяющие заподозрили, что в колодец сливали содержимое ассенизаторских машин. «Мосэкономониторинг» взял пробы почвы. Арендатора в любом случае оштрафуют — попутно нашли множество нарушений пожарной безопасности в снимаемом помещении и сотрудников из числа нелегальных мигрантов. Но вопрос с сжиганием древесины и сливом нечистот остается открытым, поскольку вред окружающей среде должна подтвердить экспертиза. Прокуратура сейчас проводит проверку.

Это место находится недалеко от жилых домов 2-го, 11-го, 12-го микрорайонов. Станцию Крюково-Грузовая (Крюково-Товарная) закрыли в 2016 году. По сути сейчас это заброшенный грузовой двор.

О нелегальное сжигании мусора в зеленоградских промзонах иногда становится известно из жалоб местных жителей, которые вынуждены дышать дымом. Например, три года назад на дым от промзоны на Заводской улице регулярно жаловались жители 23-го микрорайона — тогда выяснилось, что сжигали изоляцию проводов, чтобы получить цветной металл.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора
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