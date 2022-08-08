В сильном пожаре в Малино погибли две человека. В доме жили пожилая женщина с сыном.
Дом 17 по улице Садовой загорелся в понедельник около 8:30. Пожарные приехали и потушили дом довольно быстро, за полчаса.
Разбирая завалы нашли тело женщины, а спустя несколько часов — второе тело, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
Причины пожара пока устанавливают, но очевидец говорит, что «по ощущениям взорвался газ».
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