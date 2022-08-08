Дом 17 по улице Садовой загорелся в понедельник около 8:30. Пожарные приехали и потушили дом довольно быстро, за полчаса.



Разбирая завалы нашли тело женщины, а спустя несколько часов — второе тело, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.



Причины пожара пока устанавливают, но очевидец говорит, что «по ощущениям взорвался газ».