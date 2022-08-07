Фото: Zelenograd.ru
Кафе «Руспирог» — пироговая и кондитерская — открылось в корпусе 426А, слева от магазина «Десяточка».
Говорят, что всё выпускают сами, завоз свежей выпечки два раза в день. Время работы с 9 до 22 по будням, с 10 до 22 по выходным. В последний час работы скидка 20% на любую выпечку. Есть доставка. Цены — на фотографиях.
«Руспирог» — небольшая зеленоградская сеть. Есть ещё точки на Привокзальной площади (под мостом) и в корпусе 1812.
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