В 6:30 по техническим причинам на станции «Подсолнечная» произошел сбой движения пассажирских поездов. Некоторые пригородные поезда задерживаются на время от 10 до 50 минут, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Октябрьской железной дороги и подчеркнули, что специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для нормализации графика движения.