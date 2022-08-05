Электрички задерживались 5 августа из-за сбоя на станции «Подсолнечная» 05.08.2022 ZELENOGRAD.RU

В 6:30 по техническим причинам на станции «Подсолнечная» произошел сбой движения пассажирских поездов. Некоторые пригородные поезда задерживаются на время от 10 до 50 минут, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Октябрьской железной дороги и подчеркнули, что специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для нормализации графика движения.

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Метки:
электричка
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