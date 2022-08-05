Массовые отмены и переносы электричек продолжатся в августе из-за реконструкции станции Крюково
В 6:30 по техническим причинам на станции «Подсолнечная» произошел сбой движения пассажирских поездов. Некоторые пригородные поезда задерживаются на время от 10 до 50 минут, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Октябрьской железной дороги и подчеркнули, что специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для нормализации графика движения.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Больше половины жилых домов 5-го микрорайона жалуются на ржавую или темную горячую воду. «Жилищник» объясняет, почему не может быстро исправить ситуацию Новости
Ещё два дерева выпилили из Яблоневой аллеи. Люди бурно реагируют на запущенное состояние деревьев по всему городу Истории
«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось Истории
Площадки для пикников и спорта сделают в промзоне Алабушево. Они будут доступны для всех горожан Новости
Батарея из коньячных бутылочек выросла возле детского центра и пункта полиции. На это есть причина Жизнь
Расскажите, что происходит в зеленоградских поликлиниках, пока большая их часть закрыта на ремонт. Собираем ваши впечатления Истории
Спуск для велосипедистов перекрыли возле миэтовской лестницы со стороны леса — после жалобы в префектуру Новости
СуперБудни в сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Специальные цены на все фильмы в понедельник, вторник и среду Реклама
Подростки открутили колпачки ниппелей с машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Теперь владельцы машин разыскивают их по записям с камер Новости
Очередного безответственного купальщика спасли на Школьном озере. Он купался в запрещенном месте и не слушал предупреждения спасателей Новости