2
Школы массово закупают уличные флагштоки. Раз в неделю флаг будут поднимать лучшие ученики 03.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Уличные флагштоки массово закупают зеленоградские школы, в некоторых школах их уже установили. Это нужно для обязательной с 1 сентября еженедельной церемонии поднятия флага. Право поднять флаг получат лучшие ученики.

Покупают 9-метровые алюминиевые флагштоки с бетонным основанием, скрытым подъемным механизмом и антивандальным замком. Из 14 зеленоградских школ мы нашли закупки флагштоков у восьми: 1150, 609, 853, 842, 2045, 618, 854, 1912. Обычно один флагшток с установкой обходился в 60-70 тысяч рублей.

Еженедельное поднятие государственного флага России в российских школах начнется с 1 сентября. Поднимать флаг, как правило, будут в начале учебной недели, а спуск — в конце. Право поднимать флаг предоставят школьникам, которые добились выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, а также педагогам и в исключительных случаях родителям, говорится в методических рекомендациях министерства просвещения.

Кроме того, не реже одного раза в год рекомендуют проведение урока по изучению государственных символов Российской Федерации.

Идея поднимать флаг появилась в прошлом году, тогда её поддержал президент Путин. В апреле подписали соответствующие документы. По данным министерства просвещения, к 2024 году государственными символами будет оснащено около 37 тысяч школ.

Нравится ли вам, что теперь в школах будут еженедельно поднимать флаг?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 55 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школы, флаг
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
Вчера, 22:05
Ну почему бы и нет. Понимаю, почему это делается, и именно сейчас - например, в противовес ЛОМам, инфлюенсерам или как их там, плодящим всёпропальщиков с выученной беспомощностью. Но взрослым людям, по-моему, стоит помнить, что это всё атрибуты, внешнее. Для формирования патриотизма всё равно нужно реально удовлетворять общественный запрос, а запрос-то явно не на лозунги и не на "традиционные ценности", а на благополучие - качество жизни, работа, социалка, безопасность, достоинство и т.д. А флаги - ну пусть будут.
P.S. В телеграме зашла почитать комментарии: всплывёт ли тема, почему когда поднимают флаги в России - это фу, а в США - #этодругое. И точно, всплыла:) Не террор и колониальная политика, а мировой-порядок-основанный-на-правилах.
Vladimir Bravov
1 час назад
Все дело не во флагах, а в том для чего они используются. В США поднятие флага или исполнение гимна организуется на спортивных мероприятиях или особо значимых школьных событиях.
Если же для действа - поднятие флага будут сгоняться и строится в шеренги ученики школы, то это абсолютно другой смысл, это как поставить телегу впереди лошади.
Патриотизм здесь вообще не причем.Патриотизм -это любовь к Родине и людям живущим в ней.Он воспитывается на примерах ,а не декларациями и маханием флагами.Патриотизм нельзя сформировать , его можно только воспитать, так-же как образование нельзя дать, его можно только получить.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось Истории
Семейные соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 13 августа на Большом городском пруду Афиша
Площадки для пикников и спорта сделают в промзоне Алабушево. Они будут доступны для всех горожан Новости
Строительные ошибки, сорванные сроки и замечания жителей — разбираемся, как идёт благоустройство аллеи Вязов в 9-м микрорайоне Истории
Батарея из коньячных бутылочек выросла возле детского центра и пункта полиции. На это есть причина Жизнь
Школы массово закупают уличные флагштоки. Раз в неделю флаг будут поднимать лучшие ученики Новости
Идёт запись на заключительную летнюю смену Kids Evolution — Сделай мульт! Реклама
Роспотребнадзор «предостерегает» от использования в подъездах краски с сильным запахом. Но только зимой Истории
Расскажите, что происходит в зеленоградских поликлиниках, пока большая их часть закрыта на ремонт. Собираем ваши впечатления Истории
Неприглядная изнанка мемориала «Штыки»: разломанная пешеходная дорожка и неубранное сено Истории
Спуск для велосипедистов перекрыли возле миэтовской лестницы со стороны леса — после жалобы в префектуру Новости
Электросамокатам в Зеленограде ограничили скорость. Пока на одной улице Новости
СуперБудни в сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Специальные цены на все фильмы в понедельник, вторник и среду Реклама
Подростки открутили колпачки ниппелей с машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Теперь владельцы машин разыскивают их по записям с камер Новости
Очередного безответственного купальщика спасли на Школьном озере. Он купался в запрещенном месте и не слушал предупреждения спасателей Новости
Круглосуточный продуктовый магазин на въезде в Зеленоград закрылся на ремонт Новости
Массовые отмены и переносы электричек продолжатся в августе из-за реконструкции станции Крюково Новости
Скончался 97-летний зеленоградец Михаил Серебряков. В прошлом году он стал победителем шоу «Голос» Новости
Возле железной дороги от Алабушево до Малино построят большой гараж и зарядную станцию для электробусов Новости
Организаторы зеленоградского полумарафона перечислили сто тысяч рублей на лечение ребенка. Это все деньги, полученные за детский забег Новости
Кто-то съел дерево на улице Юности. Кажется, оно может упасть в любой момент Жизнь
Жители 5-го микрорайона продолжают сами решать проблему безопасности тротуара, где недавно насмерть сбили пешехода. Не дожидаясь реакции властей, они разработали схему благоустройства Истории
Зеленоградский «Жилищник» один из лучших в Москве по числу нарушений. Как это у него получается? Истории
Ищете помещение для спортивной секции или кружка? ТЦ «Савёлки» предлагает вариант в центре города по очень низкой цене Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру