Уличные флагштоки массово закупают зеленоградские школы, в некоторых школах их уже установили. Это нужно для обязательной с 1 сентября еженедельной церемонии поднятия флага. Право поднять флаг получат лучшие ученики.
Покупают 9-метровые алюминиевые флагштоки с бетонным основанием, скрытым подъемным механизмом и антивандальным замком. Из 14 зеленоградских школ мы нашли закупки флагштоков у восьми: 1150, 609, 853, 842, 2045, 618, 854, 1912. Обычно один флагшток с установкой обходился в 60-70 тысяч рублей.
Еженедельное поднятие государственного флага России в российских школах начнется с 1 сентября. Поднимать флаг, как правило, будут в начале учебной недели, а спуск — в конце. Право поднимать флаг предоставят школьникам, которые добились выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, а также педагогам и в исключительных случаях родителям, говорится в методических рекомендациях министерства просвещения.
Кроме того, не реже одного раза в год рекомендуют проведение урока по изучению государственных символов Российской Федерации.
Идея поднимать флаг появилась в прошлом году, тогда её поддержал президент Путин. В апреле подписали соответствующие документы. По данным министерства просвещения, к 2024 году государственными символами будет оснащено около 37 тысяч школ.
P.S. В телеграме зашла почитать комментарии: всплывёт ли тема, почему когда поднимают флаги в России - это фу, а в США - #этодругое. И точно, всплыла:) Не террор и колониальная политика, а мировой-порядок-основанный-на-правилах.
Если же для действа - поднятие флага будут сгоняться и строится в шеренги ученики школы, то это абсолютно другой смысл, это как поставить телегу впереди лошади.
Патриотизм здесь вообще не причем.Патриотизм -это любовь к Родине и людям живущим в ней.Он воспитывается на примерах ,а не декларациями и маханием флагами.Патриотизм нельзя сформировать , его можно только воспитать, так-же как образование нельзя дать, его можно только получить.