Уличные флагштоки массово закупают зеленоградские школы, в некоторых школах их уже установили. Это нужно для обязательной с 1 сентября еженедельной церемонии поднятия флага. Право поднять флаг получат лучшие ученики.

Покупают 9-метровые алюминиевые флагштоки с бетонным основанием, скрытым подъемным механизмом и антивандальным замком. Из 14 зеленоградских школ мы нашли закупки флагштоков у восьми: 1150, 609, 853, 842, 2045, 618, 854, 1912. Обычно один флагшток с установкой обходился в 60-70 тысяч рублей.

Еженедельное поднятие государственного флага России в российских школах начнется с 1 сентября. Поднимать флаг, как правило, будут в начале учебной недели, а спуск — в конце. Право поднимать флаг предоставят школьникам, которые добились выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, а также педагогам и в исключительных случаях родителям, говорится в методических рекомендациях министерства просвещения.

Кроме того, не реже одного раза в год рекомендуют проведение урока по изучению государственных символов Российской Федерации.

Идея поднимать флаг появилась в прошлом году, тогда её поддержал президент Путин. В апреле подписали соответствующие документы. По данным министерства просвещения, к 2024 году государственными символами будет оснащено около 37 тысяч школ.