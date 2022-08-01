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Подростки открутили колпачки ниппелей с машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Теперь владельцы машин разыскивают их по записям с камер 01.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Подростки на велосипедах открутили колпачки ниппелей с нескольких машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Они попали на камеры и теперь владельцы машин их разыскивают.

Всего без колпачков осталось три машины. После этого дети уехали на велосипедах в сторону леса. «Это не первый случай, когда подростки балуются и снимают крышки с ниппелей на этой парковке, — написали в редакцию „Зеленоград.ру“ пострадавшие водители. — Очень хотим найти хулиганов».

Пострадавшие обращались в полицию, но не с заявлением, а за советом, как на практике разрешаются такие ситуации. Им ответили, что если они сами найдут этих подростков, то будет проще их или их родителей привлечь к ответственности.

«Мы хотели просто найти этих детей или контакты их родителей, чтобы пообщаться, — говорит одна из пострадавших водителей. — Хочется, чтобы злодеяние не оставалось безнаказанным — если даже никто не напишет в комментариях, может, кто-то перешлёт им или их родителям, и им хотя бы дома влетит, чтобы неповадно было чужие машины трогать».

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Метки:
автомобиль, происшествия, подростки, хулиганство
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Обсуждение
A T
Вчера, 19:12
Не знаю, как сейчас, но раньше у перехода в 3 корпус был второй шлагбаум для избранных, которым, видимо, непрестижно парковаться с простыми смертными. Вот там детишечкам, наверное, слабо было бы скрутить.
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