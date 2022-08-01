Всего без колпачков осталось три машины. После этого дети уехали на велосипедах в сторону леса. «Это не первый случай, когда подростки балуются и снимают крышки с ниппелей на этой парковке, — написали в редакцию „Зеленоград.ру“ пострадавшие водители. — Очень хотим найти хулиганов».



Пострадавшие обращались в полицию, но не с заявлением, а за советом, как на практике разрешаются такие ситуации. Им ответили, что если они сами найдут этих подростков, то будет проще их или их родителей привлечь к ответственности.



«Мы хотели просто найти этих детей или контакты их родителей, чтобы пообщаться, — говорит одна из пострадавших водителей. — Хочется, чтобы злодеяние не оставалось безнаказанным — если даже никто не напишет в комментариях, может, кто-то перешлёт им или их родителям, и им хотя бы дома влетит, чтобы неповадно было чужие машины трогать».