После этого в 20 метрах от берега он ушёл под воду и не всплыл. Спасатели тут же направились на помощь и, нырнув в воду, подняли мужчину на поверхность, доставили на берег, оказали помощь. Приехала «скорая» и отвезла спасённого в больницу, рассказали в зеленоградском управлении по чрезвычайным ситуациям.

Оценивайте свои силы адекватно, будьте осторожны, слушайте спасателей.