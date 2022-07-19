Начался демонтаж забора вокруг здания бизнес-центра на Яблоневой аллее
Большую ветеринарную клинику, небольшой фитнес и кафе откроют в ближайшее время в бывшем здании телефонной станции, ныне бизнес-центре в третьем микрорайоне, на Яблоневой аллее.
Ветклиника займет 400 квадратных метров, фитнес — 100. Об этом сообщил замглавы управы района Савелки Константин Тимофеев. Названия новых заведений он не уточнил.
Бывшая АТС занимала два здания — корпуса 322 и 322А. Сейчас оба в статусе бизнес-центра. Там продолжается ремонт, но часть помещений уже отремонтирована и сдается в аренду.
В бизнес-центре на Яблоневой аллее уже год работает магазин «Пятерочка». Недавно открылись барбер-шоп «Черная кость» и доставка пиццы, суши и роллов Zelfishka.
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