Ресторан паназиатской кухни Ziamo готовится к открытию в Никольском проезде, рядом с въездом в Зеленоград с Ленинградского шоссе. Он расположен в одном здании с отелем и спа Benedict. И по планам может заработать одновременно с ними — примерно в середине августа.

«Без ложной скромности это будет точно лучший ресторан в Зеленограде, мы делаем его достаточно высокого уровня, чтобы соперничать с лучшими московскими заведениями, — рассказал „Зеленоград.ру“ представитель ресторана. — Паназиатская кухня премиум-класса, около 60 блюд в меню, очень интересные коктейли и винная карта, очень крутые шеф-повара, будет очень дорого и очень красиво».

На сайтах по поиску работы размещены вакансии ресторана: повар, официант, кондитер, менеджер (8-963-601-98-09).

Сейчас территорию вокруг здания ресторана благоустраивают и озеленяют.