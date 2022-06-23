Фото: Татьяна Захарова
Движение по Московскому проспекту в сторону выезда из города была перекрыто в четверг около 13 часов из-за аварии. По словам очевидцев, водитель автомобиля Kia после разворота «нажал газ в пол», протаранил два или три машины и остановилась уже только на газоне.
Фото: vk.com/public180098005
Машины разворачивали на перекрестке с улицей Юности. В том числе не могли проехать автобусы — они высаживали пассажиров.
Фото: vk.com/voditel_zelenograda
О пострадавших неизвестно, хотя скорая на место ДТП приехала.
«Бордовая» пробка протянулась до пересечения с Савёлкинским проездом.
К 14 часам движение было восстановлено.
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