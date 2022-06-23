Московский проспект перекрыли после серьезной аварии 23.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Движение по Московскому проспекту в сторону выезда из города была перекрыто в четверг около 13 часов из-за аварии. По словам очевидцев, водитель автомобиля Kia после разворота «нажал газ в пол», протаранил два или три машины и остановилась уже только на газоне.

Машины разворачивали на перекрестке с улицей Юности. В том числе не могли проехать автобусы — они высаживали пассажиров.

О пострадавших неизвестно, хотя скорая на место ДТП приехала.

«Бордовая» пробка протянулась до пересечения с Савёлкинским проездом.

К 14 часам движение было восстановлено.

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