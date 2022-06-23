Движение по Московскому проспекту в сторону выезда из города была перекрыто в четверг около 13 часов из-за аварии. По словам очевидцев, водитель автомобиля Kia после разворота «нажал газ в пол», протаранил два или три машины и остановилась уже только на газоне.