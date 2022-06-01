Акушерка женской консультации в 14-м микрорайоне Галина Полякевич победила в конкурсе «Московские мастера» в номинации «Лучшая акушерка».

Для участия в конкурсе были отобраны 60 человек. По итогам тестирования во второй этап вышли 18 акушерок. Они проявляли знания уже на практике. Необходимо было выполнить задания в симуляционных условиях: получение материала для жидкостной цитологии, оказание акушерского пособия в родах и выполнение базовой сердечно-легочной реанимации.

Галина отлично прошла и этот этап и вместе с пятью соперницами вышла в финал, в котором нужно было представить видеоролик по теме «Медицина — наука и искусство», а также принять участие в блиц-игре «Акушерское дело». В итоге она набрала максимальное количество баллов и победила.