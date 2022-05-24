На Панфиловском проспекте, напротив корпуса 2002 («Пятёрочка») сбили 69-летнюю женщину. Машина ехала в сторону перекрестка, а женщина переходила дорогу в этом месте, хотя перехода там нет (ближайший подземный переход примерно в 150 метрах). После наезда она с места происшествия «скрылась» но потом обратилась в поликлинику. ДТП произошло в пятницу, утром, в 9:45, сообщили в зеленоградской полиции.
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