На Панфиловском проспекте, напротив корпуса 2002 («Пятёрочка») сбили 69-летнюю женщину. Машина ехала в сторону перекрестка, а женщина переходила дорогу в этом месте, хотя перехода там нет (ближайший подземный переход примерно в 150 метрах). После наезда она с места происшествия «скрылась» но потом обратилась в поликлинику. ДТП произошло в пятницу, утром, в 9:45, сообщили в зеленоградской полиции.